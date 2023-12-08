بلدية دبي تعزز الوعي بالاستدامة البيئية والحضرية في COP28

دبي (الاتحاد)

تستمر بلدية دبي في جهودها الحثيثة الرامية نحو تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية والحضرية، وذلك عبر سلسلة ورش العمل والعروض التقديمية التي يستضيفها جناح البلدية، خلال مؤتمر الأطراف (COP28) «كوب28» الذي تشارك فيه كشريك استراتيجي للمسار، للمساهمة في إلهام جمهور الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة إكسبو بدبي.

وخلال الحدث، تستضيف بلدية دبي مناقشات حول أفضل الممارسات في مجال الاستدامة لتطوير المدن، ومكافحة تغير المناخ، وتخطيط مبادرات الحفاظ على البيئة، ومشاريع استدامة السواحل، واستراتيجيات إدارة النفايات، ومسارات التحول إلى الحياد المناخي، واستخدام التصنيع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، والهندسة المعمارية المتكيّفة مع التغيرات المناخية.

وقدم جناح بلدية دبي أمس المتحدثة إيفانا برنوفيتش أوغبو، الكاتبة والاستشارية السابقة في الأمم المتحدة، في محاضرة تفاعلية بعنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة للمدن: استغلال قوة قطاع التعليم».

كما سيتمكن زوار جناح بلدية دبي من حضور عرض تقديمي في إطار جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة حول «الهندسة المعمارية المستجيبة للتغيرات المناخية»، لتسليط الضوء على تقدير وتشجيع أفضل ممارسات الاستدامة ضمن قطاع العمران الحضري.

كما يستضيف جناح بلدية دبي عرضاً تقديمياً حول «نظام دبي للطقس والتحذير المبكر.

وتناقش بلدية دبي اليوم التزامها بالاستدامة من خلال جلسة بعنوان «الطبيعة، والأرض، والمحيطات»، حيث سيتم شرح إطار عمل بلدية دبي للحفاظ على الطبيعة وعرض خطة حتا المستدامة.

كما تسلط بلدية دبي في جناحها في «كوب 28» الضوء على التحديات التي تواجهها البيئات الساحلية والنظام البحري، وذلك خلال جلسة بعنوان «دراسة الوضع البيئي للمنطقة الساحلية في دبي نحو الاستدامة».