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بلدية عجمان توقع اتفاقية تعاون مع شركة السركال

مريم المهيري والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
9 ديسمبر 2023 01:45

عجمان (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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وقعت دائرة البلدية والتخطيط عجمان، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، اتفاقية تعاون مع شركة انفيرول - السركال، على هامش مؤتمر الأطراف COP28، وذلك لتفعيل التنسيق المشترك في مجال جمع ونقل مخلفات الزيوت من مصائد الزيوت والشحوم ومعالجتها باتباع أفضل الطرق، انسجاماً مع الجهود المتكاملة لكافة الجهات والدوائر لتحقيق الاستدامة، وتزامناً مع عام الاستدامة في الدولة.
ووقع الاتفاقية بالإنابة عن الدائرة، عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وعن الشركة أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. 

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
مريم المهيري
COP28
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