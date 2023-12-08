تفاهم بين «تدوير» و«بيئة طوكيو»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت تدوير مذكرة تفاهم مع مكتب البيئة التابع لحكومة مدينة طوكيو باليابان، وذلك بما يتماشى مع مساعيها الرامية إلى بناء وتعزيز الشراكات الدولية. ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في مجال إدارة النفايات مع التركيز على المبادئ الثلاث، والتي تتضمن الحد من إنتاج النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وذلك بهدف تطوير وتعزيز الممارسات المستدامة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تدوير وكوريوكا شويتشي، المدير العام لمكتب البيئة بحكومة مدينة طوكيو، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

إلى ذلك، أعلنت تدوير توقيع اتفاقية مع شركة «ليفيديان» الرائدة في مجال العمل المناخي بالمملكة المتحدة، وذلك للتعاون بين الجانبين في مجال إزالة الانبعاثات الناتجة عن أحد أكبر مطامر النفايات في إمارة أبوظبي.

ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على تطوير أول مشروع تجريبي فريد من نوعه لاستخدام تقنية «لوب» التابعة لشركة «ليفيديان»، والتي ستساهم في تجريد الكربون من الغاز الناتج عن النفايات العضوية واحتجازه في الجرافين الأخضر، وهي مادة أكثر مقاومة بـ200 مرة من الفولاذ، وذلك لتحويل غاز الميثان إلى الهيدروجين، واستخدامه في توليد الكهرباء النظيفة في الموقع.