السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مركز التعليم الأخضر».. طاقات خلاقة تدعم مسار الاستدامة في «COP28»

«مركز التعليم الأخضر».. طاقات خلاقة تدعم مسار الاستدامة في «COP28»
9 ديسمبر 2023 01:45

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء المأساة في غزة
مواصلات «خضراء» في ساحات «كوب»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

يشهد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» حضوراً بارزاً لكوكبة من الطاقة الشابة الخلاقة من طلاب مؤسسات التعليم العالي الذين يستعرضون العديد من المشاريع المبتكرة المعنية بالبيئة والاستدامة.
ويتفاعل طلبة كليات التقنية العليا مع مؤتمر الأطراف، حاملين أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تتعلق بالاستدامة لعرضها للزوار والمهتمين، من خلال جناح الكليات الموجود داخل مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» في مدينة إكسبو بدبي.
ويشارك طلبة الكليات على مدار فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في ورش عمل وجلسات حوارية مع شخصيات وشباب من مختلف الدول والثقافات، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات تتعلق بإيجاد حلول لتحديات مناخية، ويساهم طلبة الكليات ممن يمثلون «سفراء الكليات في COP28» في التوعية بالتحديات المناخية بين الشباب، وكذلك نقل صورة عن مشاركة الكليات وزملائهم الطلبة في المؤتمر للمجتمع.
ويعرض جناح الكليات يومياً مشاريع طلابية تطبيقية تطرح أفكاراً وحلولاً مبتكرة تعزز الاستدامة البيئة والاستثمار الفعال للطاقة البديلة والمتجددة.
وعرضت الطالبات ميرة عبدالرحمن، وميرة محمد ولطيفة محمد ومهرة إسماعيل من تخصص الهندسة الكهربائية، مشروع عبارة عن «نظام الطاقة الشمسية منخفض التكلفة مع تسجيل مباشر للبيانات»، والذي يهدف إلى مساعدة الطلبة والباحثين، وحتى الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية من تقييم فاعلية الألواح الشمسية من حيث النوعية وأفضلية أماكن تركيبها بالاعتماد على البيانات.
وأوضحت الطالبات أن المشروع يتضمن ألواحاً شمسية وحساسات لحالة الجو من حيث الحرارة والرطوبة والرياح، وترتبط هذه الحساسات بنظام يقوم بتسجيل البيانات التي ترد من هذه الحساسات أولاً بأول على مدار 24 ساعة، حيث يسمح ذلك بقياس درجات الحرارة والرطوبة، ونسبة الطاقة الشمسية التي تخزنها الألواح.
ويقدم المشروع نظاماً متكاملاً من البيانات التي تتعلق بالمكان الذي تعمل فيه الألواح الشمسية، وبالتالي يمكن من خلال تحليل هذه البيانات معرفة مدى فاعلية الألواح من حيث نوعيتها، بالإضافة إلى معرفة جودة المكان، ومدى مناسبته لعمل الألواح أم أن هناك حاجة لاختيار أماكن بديلة أفضل.
كما عرض الطلاب محمد العجمي وهند عمران ومحمد الشامسي مشروعهم حول الزراعة المستدامة، ويهدفون من خلاله لتمكين كل من يهوى الزراعة المنزلية من اقتنائها والعناية بها بسهولة ويسر.
وأوضح الطلبة أن مشروعهم عبارة عن جهاز ذكي يوضع في حوض الزراعة لديه حساسات لقياس الـ (NPK) أي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى حساسات الرطوبة، وباستخدام إنترنت الأشياء يتم نقل كل هذه المعلومات إلى تطبيق إلكتروني يمكن الأفراد من متابعة احتياجات النبات وتوفيرها بشكل دقيق.

الاستدامة
COP28
الإمارات
مؤتمر الأطراف
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©