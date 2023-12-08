«COP28» يستعرض دور الشباب والتعليم والتكنولوجيا

دبي (وام)

أكد مؤتمر الأطراف COP28 أهمية الربط بين الشباب والتعليم والتكنولوجيا، وضرورة تضافر الجهود بينهم، فالشباب هم الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ، ولهم دور فعّال وحاسم في تقديم الحلول، وتحقيق انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة، بينما يمثل التعليم أحد العوامل الحاسمة في تطوير المهارات، والمساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، فيما تساعد التكنولوجيا المبتكرة في تحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت أمس، بالمنطقة الخضراء في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تحت شعار «الشباب والتعليم والتكنولوجيا». شارك في الإحاطة كل من صابرين الرحمن المدير التنفيذي للشراكات في مؤتمر الأطراف COP28، وكريستوفر كاسل مدير شعبة السلام والتنمية المستدامة بقطاع التعليم، اليونسكو، واندرو تشانغ مدير برنامج نيو انرجي نيكسس في شنغهاي، ومحمد عيسى، سفير الشباب في COP28.

وأكد المشاركون أن الشباب يمثلون الأكثر عدداً، مقارنة بأجيال الشباب السابقة بالنظر لعدد سكان الأرض، كما يواجهون أصعب التحديات، حيث إن تغير المناخ يَحُد من قدرة الكوكب على دعم السكان بالموارد المطلوبة، مشيرين إلى أنهم مساهمون أساسيون في بناء مستقبل أفضل، ومشاركون في العمل المناخي وصُنع السياسات.

ويدعو المؤتمر إلى إضفاء الطابع المؤسسي على دور «رائد المناخ للشباب» في الرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف لضمان الاستمرارية في احتواء الشباب، حيث يتناول بيان الشباب العالمي الصادر عن YOUNGO، الدائرة الرسمية للأطفال والشباب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، والذي يمثل مطالب السياسات للشباب من أكثر من 140 دولة.