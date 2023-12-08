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تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«إي آند»

تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«إي آند»
9 ديسمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28) وقّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة مخصصة لبحوث الدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مذكرة تفاهم مع «إي آند»، المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف فرص التعاون على مستويات متعددة تشمل تعزيز القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير مشاريع خاصة بالقطاع الصناعي وحلول ملموسة على أرض الواقع، بما في ذلك حلول الاستدامة، وتمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
 وقّع مذكرة التفاهم سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهاريسون لانج، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في إي آند وستدعم مذكرة التفاهم التقدم الذي تحرزه المجموعة من حيث استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريبها من خلال البرنامج التنفيذي الذي أطلقته الجامعة، فضلاً عن تعزيز مهاراتها في هذا المجال. وستتعاون المؤسستان لإطلاق مشاريع بحثية وتطوير استخدامات وحلول مشتركة وطرحها في السوق لتسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الحياة اليومية.
 وقال سلطان الحجي: «تتيح لنا هذه الشراكة إلى تطوير حلول قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها المجتمع وتعزيز مكانة الدولة مركزاً للابتكار في هذا المجال. وفي إطار تعاوننا، سنعمل معاً لتمكين المجموعة من تعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة، وتوفير فرص قيّمة لخريجي وطلاب الجامعة لإجراء البحوث والعمل والتدريب، إضافة إلى دعم جيل جديد من الشركات الناشئة لبناء منظومة صلبة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وفي المنطقة».

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
مؤتمر الأطراف
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الذكاء الاصطناعي
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