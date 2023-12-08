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علوم الدار

40 ألف طالب من المدارس الحكومية في الإمارات يزورون «COP28»

جانب من زيارة الطلبة (من المصدر)
9 ديسمبر 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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تشارك مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بعدد من البرامج من بينها منصة تفاعلية في مركز التكنولوجيا والابتكار، والتي تستعرض من خلالها ممارسات الاستدامة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة.
وتستضيف المؤسسة عدداً من الورش التدريبية المتعلقة بمجالات البيئة، إضافة إلى تنظيم زيارات مدرسية تضم أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، على مدار أيام المؤتمر الذي يستمر حتى 12 من ديسمبر 2023.
وأكد  المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28» يوحد العالم أجمع نحو هدف واحد وهو الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة والإبقاء على مواردها مستدامة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بدأت مبكراً جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وفق نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلت القيادة الرشيدة المسيرة لتصبح الإمارات رائدة عالمياً في مجال الاستدامة.
وشدد على الالتزام التام بتحقيق مستهدفات دولة الإمارات ودعم جهودها في نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز دور التعليم في رفع الوعي والمسؤولية البيئية لدى أجيال المستقبل.
وأكد المهندس محمد القاسم مدير عام المؤسسة، حرص «الإمارات للتعليم المدرسي» على الاستثمار في طلبة الإمارات في مجالات البيئة وتمكينهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في الحراك العالمي الذي تقوده دولة الإمارات لمواجهة تداعيات التغير المناخي من خلال ابتكار حلول للتحديات البيئية، مبيناً أن المؤسسة وضمن مشاركتها في فعاليات المؤتمر تنظم رحلات طلابية لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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