جامعة المدينة عجمان تستعرض مشاريع المستقبل

عجمان (وام)

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان على الخطط الاستراتيجية للجامعة والمشاريع والمبادرات الهادفة، لمواصلة مسيرة التقدم خلال الأعوام المقبلة، معتمداً الموازنة المالية للجامعة. وجاء ذلك، خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان، بحضور الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي نائب رئيس المجلس، والأعضاء، وذلك بمقر الجامعة. وأكد الشيخ راشد بن حميد أن الجامعة تمكنت خلال الأعوام الماضية من تحقيق الإنجازات وتخريج الطلبة والطالبات المؤهلين والقادرين على خوض غمار الحياة العملية، فيما حصدت العديد من الجوائز في المجال العلمي ولا زالت تواصل مسيرتها لتحقيق الأفضل.