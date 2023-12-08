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علوم الدار

«التربية» تعقد خلوة في «إرث من أرض زايد»

جانب من الخلوة (من المصدر)
9 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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عقدت وزارة التربية والتعليم خلوة التعليم الأخضر في مركز «التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد»، ضمن فعاليات مؤتمر «COP28» بهدف بحث أفضل السبل لتعزيز مخرجات شراكة التعليم الأخضر والبناء عليها بعد انتهاء المؤتمر. حضر الخلوة التعليمية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخبراء التربويين والمتخصصين في مجالات التعليم المناخي والتعليم الأخضر من داخل الدولة وخارجها. وشهدت خلوة التعليم الأخضر تنظيم ورشة عمل تفاعلية بحثت آليات الحفاظ على مكتسبات شراكة التعليم الأخضر ضمن محاور الشراكة الأربعة، وهي المدارس الخضراء، والمناهج الخضراء، والمجتمعات الخضراء، وبناء القدرات الخضراء، وتعزيز الجاهزية المناخية لدى كافة الطلبة في دولة الإمارات.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
كوب 28
COP28
مؤتمر الأطراف
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