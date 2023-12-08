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«الهوية» تستعرض في «COP28» نتائج التحول الرقمي

«الهوية» تستعرض في «COP28» نتائج التحول الرقمي
9 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مبادراتها في التحول الرقمي ودعم جهود الاستدامة، وذلك خلال جلسة عقدت في «COP28» تحت عنوان «تحول رقمي نحو مستقبل مستدام (أسرتي)»، وشاركت فيها الهيئة إلى جانب وزارة تنمية المجتمع ووزارة الثقافة والشباب.
وقدمت الهيئة عرضاً مفصلاً لخدماتها عبر منصة (أسرتي) التي استحدثتها مؤخراً لتجمع كافة الخدمات التي تقدم للأسرة الإماراتية، بما يشمل عقد الزواج وحتى مراحل متقدمة من العمر مروراً بخدمات السكن والصحة وتعليم الأبناء، من خلال تعزيز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وأكد اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مؤتمر المناخ COP28 يعكس الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في مكافحة التلوث ومعالجة قضايا البيئة والتغير المناخي وترسيخ مفاهيم الاستدامة كتوجه استراتيجي للمشاريع التنموية على مستوى العالم.
وأوضح في كلمة له خلال الجلسة، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تتبناها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مبادرات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي كان لها دور كبير في إنجاز التحول الرقمي والحفاظ على بيئة مستدامة.
واستعرض خلال الجلسة، ملامح مشروع باقة أسرتي الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا على أهمية المشروع في تعزيز المفهوم الحقيقي لجودة الحياة والتحول الرقمي والتغلب على المشاكل البيئية، والمساهمة في تعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات.
وأضاف: أن الهيئة استخدمت في إعداد منصة أسرتي منهجية التخطيط المالي الذكي مما يسهم في الحفاظ على المناخ والحد من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى سعادة المجتمع الإماراتي وتحسين جودة حياته.

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