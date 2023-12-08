دول آسيوية تستعرض تجاربها الملهمة في العمل المناخي خلال COP28

دبي (وام)

تعرض دول من جنوب شرق آسيا تجاربها الملهمة في مجال العمل المناخي من خلال أجنحتها المشاركة في COP28 المنعقد حالياً في دبي من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة منذ اليوم الأول للمؤتمر والتي ستستمر حتى اليوم الأخير.

ففي الجناح الإندونيسي قالت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية سيتي نوربايا بكر في كلمتها خلال افتتاح الجناح إن جناح دولة إندونيسيا في المؤتمر يتم تنظيمه تحت شعار «الممارسات المناخية الإندونيسية: نحن نلهم العالم». وتركز فعاليات وأنشطة الجناح بشكل خاص على أهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعي الطاقة والنفايات، وكذلك قطاعي الغابات والاستخدامات الأخرى للأراضي.

وأضافت الوزيرة الإندونيسية أن لهذه القطاعات دوراً محورياً في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلادها.

ويرى أجوس جوستيانو رئيس جناح إندونيسيا أن الجناح يجسد جهود الدبلوماسية الناعمة الإندونيسية الهادفة إلى الترويج لممارسات واستراتيجيات وإبداعات الدولة كوسيلة رائدة لقيادة جهود العمل المناخي. ويعكس الجناح الماليزي الذي يقام تحت شعار «تخطي الحدود: النمو الأخضر والمجتمع المرن والكوكب المستدام»، نهج ماليزيا تجاه قضايا المناخ والتنوع البيولوجي. ويستضيف الجناح معارض تفاعلية ومناقشات وفعاليات جانبية مصممة لتقديم رؤى متنوعة حول مبادرات ماليزيا المناخية. وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ الماليزي نيك نظمي نيك في رسالته التعريفية عن الجناح «نحن ملتزمون بالحلول التقدمية والشاملة والتي تدعم الاقتصاد الأخضر مع ضمان رفاهية مجتمعاتنا، والكوكب، والنسيج الغني للتنوع البيولوجي».

ويسلط جناح سنغافورة في COP28 تحت شعار «تسريع العمل المناخي الجماعي» الضوء على الحلول والابتكارات والشراكات المناخية في سنغافورة وجهودها لتعزيز العمل المناخي العالمي. وبدوره يقدم جناح تايلاند الابتكارات المناخية في البلاد للعالم وينظم الجناح معرضاً وفعاليات جانبية للترويج لمبادرات المناخ في البلاد على المستوى العالمي.