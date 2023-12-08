صقر غباش يلتقي رئيسي مجلسي النواب والشورى في البحرين ورؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا

دبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، على هامش الاجتماع البرلماني الدولي، وأعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آليات تفعيل التعاون البرلماني بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات والزيارات وتطوير التنسيق حيال آخر التطورات التي يجري طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تعد نموذجاً للتعاون والتضامن العربي.

كما تم، خلال اللقاء، بحث سبل دعم العمل البرلماني الجماعي لمعالجة تحديات تغير المناخ، وآليات مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن حلول تشريعية يستفيد منها الجميع، خاصة في مجالات الطاقة وتغير المناخ، وإشراك المؤسسات البرلمانية في عملية التوصل إلى حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادرات ومخرجات الاجتماع البرلماني مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور البرلماني المهم في القضايا العالمية.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، ووصفها بأنها علاقات تاريخية راسخة، تتسم بطابعها الخاص الذي جعلها نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن تلك العلاقات تتعزز وتقوى يوماً بعد آخر بفضل الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

واستعرض الجانبان آلية العمل البرلماني، وسبل دعم وتعزيز التعاون، وكافة المسارات التنموية، وفق منظومة تشريعية متطورة تلبي الطموحات، وتحقق التطلعات والأهداف المنشودة الثنائية بين البلدين.

من جهته أعرب رئيسا مجلسي النواب والشورى عن خالص التهاني والتبريكات لنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، وعقد الاجتماع البرلماني الدولي، بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والاتحاد البرلماني الدولي، والذي أكد الإمكانات الكبيرة والمتقدمة، والتنظيم المتميز والإعداد الدقيق، والكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على استقطاب مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية الكبرى.

وأشادا بمسارات التعاون والتنسيق البرلماني الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل انعكاساً لعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطوّر مستدام وتقدم مشهود في شتى المجالات. كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع رؤساء برلمانات البرازيل، وكولومبيا وتونغا، كل على حدة على هامش الاجتماع البرلماني، وأعمال مؤتمر COP 28.

وتم، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.