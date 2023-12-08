انطلاق منتدى عجمان الدولي للتنمية المستدامة

عجمان (وام)

نظمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة.. منتدى عجمان الدولي للتنمية المستدامة، تحت شعار «التنمية المستدامة والحلول المبتكرة لتغير المناخ: التخفيف والتكيف»، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ونخبة من الخبراء والمختصين والمتحدين المحليين والعالميين في مجال الاستدامة ومواجهة تغير المناخ.

وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الدائرة ارتأت تنظيم المنتدى، تزامناً مع مؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ COP28، معرباً عن فخره باجتماع الخبراء وأصحاب التجارب لتبادل الخبرات الإيجابية، واستعراض التجارب النوعية لضمان الاستدامة الشاملة والمتكاملة. وأوضح أن الدائرة تمكنت خلال الأعوام الماضية من تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية والتوعوية لغرس قيم المحافظة على البيئة والمناخ، ولا زالت تواصل سعيها الحثيث لتقديم الأفضل، والمضي بقوة نحو مستقبل مستدام، لينعم المجتمع والزوار ببيئة مثالية، متابعاً أن هدفنا يتمثل في دعم والابتكارات ووضع الحلول المثالية. وتضمن المنتدى جلستين حواريتين شارك فيهما الخبراء والمختصون، حيث تحدث البروفيسور مايلز آلان عن تعزيز الاستدامة العالمية واتفاق باريس لتحقيق صفرية الكربون وتسخير الإمكانات الاقتصادية وتسريع العمل المناخي، فيما ألقى البروفيسور سلام درويش الضوء على تسخير تكنولوجيا الرياح العائمة البحرية، والتخفيف من آثار المناخ والتكيف واستراتيجيات انتقال الطاقة المستدامة، كما وأجاب السيد ألكسندر هودفيل عن السؤال المتعلق بكيفية الانتقال من التلوث إلى الأثر البيئي الإيجابي.

واشتملت الجلسة الثانية للمنتدى التي أدارها البروفيسور رياض الدباغ وضمت كلًا من البروفيسور أحمد حشيشة متحدثاً عن تمكين حلول الطاقة المستدامة دور المجمعات الحرارية الكهروضوئية الهجينة في مكافحة تغير المناخ، والدكتور باسم ناصوحي مستعرضاً تجربة التقدم في الاستدامة العالمية، واتفاق باريس.

واختتم المنتدى باستعراض المهندس حميد المعلا مدير إدارة البيئة وتنميتها لجملة التوصيات الرئيسة، والتي استندت إلى العروض التقديمية، موضحاً أن كافة الجهات والدوائر والمؤسسات تسعى لتعزيز التنمية المستدامة، وتبني الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.