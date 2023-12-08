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كوبا تستعرض خلال COP28 الحماية البيئية لدى الشباب والأطفال

كوبا تستعرض خلال COP28 الحماية البيئية لدى الشباب والأطفال
9 ديسمبر 2023 01:46

دبي (وام)

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استعرض الجناح الكوبي خلال اليوم الخامس لـCOP28 المخصص للشباب والأطفال والتعليم والمهارات، برنامج «العمل مع الأطفال والشباب» لمبادرة -IRES-، والذي يهدف إلى تمكين الأطفال والشباب في العمل المناخي.
وتُعد مبادرة IRES، التي تنفذها وزارة الزراعة الكوبية بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، مبادرة رائدة في تعزيز القدرة على حماية وتحسين البيئة ويعمل البرنامج على تحويل المناظر الطبيعية المتدهورة إلى غابات منتجة وأنظمة زراعية ورعوية مستدامة، مما يحقق تأثيرات إيجابية على المجتمعات والبيئة.
وفي هذا السياق، أكد إلفيس ميليان، رئيس البرنامج واختصاصي التدريب في «IRES»، على الدور المهم للمبادرة في تحفيز الشباب وإلهامهم لمواصلة العمل في قطاع البيئة، مشيراً إلى مشاركة 300 طفل من المدارس الابتدائية والثانوية في الأنشطة المهنية على مدار ثلاث سنوات، فضلاً عن التعاون مع معلمي الجامعات والمدارس والمتخصصين والمؤسسات العلمية والكيانات الإنتاجية وأولياء الأمور.
وقال ميليان «من خلال أنشطة متنوعة مثل الغناء والرسم والرقص، يتعلم الشباب حماية البيئة واستعادة المناظر الطبيعية وقد أتقن الكثير منهم بالفعل هذه الموضوعات ويشعرون بالدافع إلى ممارسة مهن بيئية».

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