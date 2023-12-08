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علوم الدار

وزيرة تنمية الشباب في نيجيريا: COP28 يعزز انخراط الشباب في العمل المناخي

جميلة إبراهيم
9 ديسمبر 2023 01:45

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكدت الدكتورة جميلة إبراهيم وزيرة تنمية الشباب في نيجيريا، أن مشاركة الشباب في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 يعد أمراً بالغ الأهمية، لافتة إلى أن هذه المشاركة من شأنها أن تقود إلى الكثير من الابتكارات الرائدة عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، والتخفيف من آثار وتداعيات تغير المناخ. 
ولفتت في حديث على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي، إلى ضرورة الاستماع إلى الشباب وجعلهم أكثر انخراطاً في العمل المناخي بهدف خلق بيئة تمكينية لهم لاكتساب المزيد من المعرفة فيما يتعلق بالمناخ لأن الشباب لديهم الطاقة، ولديهم الأفكار، وهم قلقون للغاية حول هذه القضية. 
وقالت «باعتباري وزيرة تنمية الشباب في الحكومة الفيدرالية لنيجيريا، فقد التزمت للتو بإنشاء هيئة استشارية للشباب بشأن العمل المناخي، لذلك سنقوم بإشراك الشباب والاستماع إليهم، وبطبيعة الحال، تثقيفهم» وأشارت إلى أهمية وحيوية دمج التعليم المناخي والاقتصاد الأخضر في المناهج المدرسية من المرحلة الابتدائية وحتى مؤسسات التعليم العالي، منوهة بأن إدراج هذا النوع من التعليم في المناهج وتثقيف الشباب حول العمل المناخي والاقتصاد الأخضر لا يتطلب الكثير من الموارد، لكنه سيحمل الكثير من التأثير في العادات والسلوكيات والعقلية، ما سيقود إلى تعديل في نمط الحياة لتقليل البصمة الكربونية أثناء ممارسة الحياة اليومية. وقالت «سوف نتعاون مع وزارة التعليم الاتحادية، ومع الوزارة الاتحادية للبيئة، لذلك سيكون عملاً متعدد القطاعات لتحقيق دمج العمل المناخي والاقتصاد الأخضر في المناهج المدرسية».  

نيجيريا
العمل المناخي
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