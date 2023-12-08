«جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»: الاستدامة البيئية أولوية

دبي (وام)

أكد الدكتور حمد الدرمكي الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أن الاستدامة البيئية تشكل أولوية استراتيجية لخطط التطوير والتنمية في دولة الإمارات. وقال الدرمكي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً ملهماً في تنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تعزز الحلول الناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.

وأضاف أن نجاح الدولة وتميزها في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ COP28، يعزز ريادتها العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة المحلية من آثار أزمة تغير المناخ العالمي، كالاحتباس الحراري، وإيجاد الحلول الناجعة للحد من هذه الآثار، انطلاقاً من مكانتها واحدة من أقل الدول في العالم تأثراً بتداعيات تغير المناخ من خلال خططها المستقبلية .

وأوضح الدرمكي أن «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» تكرس من خلال أنشطتها وبرامجها القيم التوعوية والمبادرات الداعمة لترسيخ أفضل الأطر التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية للدولة في حماية البيئة، وتوعية الأجيال القادمة بدورها الوطني في تنفيذ الخطط الداعمة للحد من الأضرار الناجمة عن التغير المناخي. وقال: «فخورون بهذا الحدث العالمي الكبير والاتفاقات التي شهدها وترسخ الرؤية المستقبلية، وتعزز تزايد مستوى الوعي بأهمية النظر إلى التداعيات المرتبطة بأضرار تغير المناخ».