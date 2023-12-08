ماجد السويدي: COP28 حقق إنجازات تاريخية خلال أسبوعه الأول

دبي (وام)

أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، أن مؤتمر الأطراف بدأ أمس النصف الثاني من برنامج أجندة العمل الخاص به بموضوع الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، ما يؤكد دورهم الحاسم في العمل المناخي. وقال: إن مؤتمر الأطراف COP28 حقق خلال أسبوعه الأول العديد من الإنجازات التاريخية المهمة، والتي توضح كيف أن روح الإجماع تدفعنا إلى الأمام، حيث نجحت رئاسة مؤتمر الأطراف بحشد أكثر من 83 مليار دولار، بما يسهم في إطلاق حقبة جديدة في العمل المناخي لإحداث فرق حقيقي للناس والحياة وسبل العيش. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في المنطقة الزرقاء «لقد قمنا بتيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ في اليوم الأول، ومنذ ذلك الحين شهدنا تعهدات للصندوق وترتيبات تمويل تزيد على 720 مليون دولار، ومع التركيز القوي على رأس المال الخاص، شهدنا إطلاق دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم (ألتيرّا)، وفتح 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة».

وأشار إلى أن البنك الدولي أعلن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف زيادة تراكمية تزيد على 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي.

وأضاف «شهدنا تجديداً إضافياً بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي لموارد صندوق المناخ الأخضر، فيما تم الإعلان عن تقديم مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق التكيف». وقال إن COP28 شهد خلال أسبوعه الأول دعماً تاريخياً وتحويلياً لـ 11 تعهداً وإعلاناً جديداً، بما في ذلك أول إعلان على الإطلاق بشأن تحويل النظم الغذائية والصحة، بالإضافة إلى إعلانات حول الطاقة المتجددة والكفاءة، وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة.

وأكد سعي رئاسة COP28 لجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مؤتمر الأطراف الجماعي الذي جلب الجميع إلى الطاولة من أجل تغيير مسار العمل المناخي بمشاركة الشباب. وأضاف أن تمكين الشباب متأصل في ثقافتنا في دولة الإمارات، وهو شيء نفخر به للغاية، ونريد تضمينه في عملية مؤتمر الأطراف، مشيراً إلى أن معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، كانت أصغر وزيرة دولة في العالم عندما تم تعيينها، وهي اليوم أول رائدة للمناخ للشباب في مؤتمر الأطراف، ونحن ندعو إلى إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الدور في مؤتمرات الأطراف في المستقبل.