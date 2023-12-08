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سيف بن زايد يكرّم طحنون بن محمد وداعمي صندوق الفرج

سيف بن زايد والمكرمون في لقطة جماعية.. وفي الصورة زايد بن محمد بن طحنون (وام)
9 ديسمبر 2023 01:47

دبي (وام)
كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، لدعمه لصندوق الفرج، حيث تسلم الميدالية والشهادة نيابة عن سموه، الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الداعمين لصندوق الفرج من مختلف المؤسسات والقطاعات والأفراد، وذلك في حفل أقيم في مدينة إكسبو دبي مقر انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28».

ومنح سموه ميدالية خدمة المجتمع وشهادات التقدير للمكرمين، تقديراً لجهودهم ومبادراتهم الإنسانية، التي أسهمت في الإفراج عن عدد من النزلاء، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أسرهم.

وأعرب سموه عن شكره للجميع، تقديراً لمواطنتهم الإيجابية، التي تسهم في نجاح مسيرة الصندوق، وتحقق أهدافه في تقديم المساعدات الإنسانية للنزلاء، وترسخ قيم التآخي والتراحم والتسامح، وتعزز روح التعاون والتكافل المجتمعي.

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وتابع سموه والحضور عرضاً مرئياً يستعرض جانباً من منجزات صندوق الفرج، ودوره المجتمعي في مساعدة المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.
حضر الحفل، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وخليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، وأعضاء مجلس الإدارة، والمكرمون، وممثلو الشركاء، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وشمل التكريم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، كما تم تكريم معالي حمد سهيل الخييلي، ومعالي مبارك راشد المنصوري، وبنك دبي الإسلامي، وأبناء غانم بن حمودة الظاهري، وفرج بن حمودة الظاهري، وتسلمها نيابة عنهم خالد غانم بن حمودة الظاهري.

كما تم تكريم سعيد عبدالكريم الفهيم، وعبدالجليل عبدالرحمن البلوكي، وحمد سلطان الدرمكي، وعائلة المغفور لها عوشة خلف العتيبة، وهلال مبارك المنصوري، وسلطان سعيد السويدي، ومحمد علي الأنصاري، ممثلاً عن الأنصاري للصرافة، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وشركة «إنترناشيونال فود ستف»، وشركة «الناصر القابضة».

سيف بن زايد
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الإمارات
صندوق الفرج
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