«الشؤون الإسلامية» تستقبل وفداً سنغالياً

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، في مكتبه بمقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، معالي الحاج عمارلو وراسين باه، المدير العام للهيئة العامة للوقف في السنغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة. ورحب الدرعي بمعالي الحاج عمارلو، شاكراً له زيارته للهيئة، مشيداً بعمق العلاقات الراسخة بين البلدين، قيادة وشعباً، والتي تشهد ازدهاراً وتطوراً في شتى المجالات، مبدياً حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تعزيز أواصر التعاون في مجال الشأن الديني.