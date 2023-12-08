جامعة الشارقة تنظم ندوة حول الاتصال الصحي

الشارقة (وام)

نظم معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، من خلال المجموعة البحثية الصحة والاتصال، الندوة العلمية الأولى حول الجهود البحثية والممارسات العملية لاتصالات الصحة والعلوم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع كليتي الاتصال والعلوم الصحية بالجامعة، وبمشاركة متحدثين وخبراء من دول عدة، واستمرت فعاليات الندوة على مدار يومين. وأكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في كلمته الافتتاحية أهمية موضوع الندوة، التي تركز على آليات التفاعل وتوصيل الرسائل للجمهور في وقت الأزمات والكوارث الصحية.