السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الشارقة تنظم ندوة حول الاتصال الصحي

جامعة الشارقة تنظم ندوة حول الاتصال الصحي
9 ديسمبر 2023 01:44

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء المأساة في غزة
مواصلات «خضراء» في ساحات «كوب»

نظم معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، من خلال المجموعة البحثية الصحة والاتصال، الندوة العلمية الأولى حول الجهود البحثية والممارسات العملية لاتصالات الصحة والعلوم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع كليتي الاتصال والعلوم الصحية بالجامعة، وبمشاركة متحدثين وخبراء من دول عدة، واستمرت فعاليات الندوة على مدار يومين. وأكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في كلمته الافتتاحية أهمية موضوع الندوة، التي تركز على آليات التفاعل وتوصيل الرسائل للجمهور في وقت الأزمات والكوارث الصحية.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©