«أبوظبي للصحة العامة».. أنشطة توعوية لـ«أبطال الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، نظم مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي فعالية «كتاب أنشطة أبطال الاستدامة»، المخصص للأطفال، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي.

وتهدف الفعالية إلى توعية الأطفال بالممارسات المستدامة وتحسين سلوكياتهم من خلال أنشطة ترفيهية وأسئلة ذكاء تختبر استيعاب الأطفال من خلال أنشطة التلوين وفرز النفايات وزراعة النباتات ودروس توعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتستعرض دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة في المؤتمر أبرز المبادرات والبرامج للرعاية الصحية المستدامة، مع تسليط الضوء على أثر التغير المناخي على الأفراد، والمجتمع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل.