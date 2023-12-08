«الطيران المدني» توقع اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع البرازيل وسويسرا

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرتي تفاهم لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون في مجال النقل الجوي مع كل من البرازيل وسويسرا، على هامش مشاركة وفد الدولة في أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023)، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.كما عقدت الهيئة العامة للطيران اجتماعات ثنائية مع مسؤولي هيئات الطيران المدني في كل من روسيا والأردن ولبنان، جرى خلالها بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويرها نحو مستويات أكثر انفتاحا وتقدماً.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تنمية وتعزيز أطر التعاون في مجال النقل الجوي مع مختلف دول العالم بما يعزز من جسور التواصل مع المجتمع الدولي ويخلق فرصا تجارية واستثمارية وسياحية جديدة.

وتابع السويدي أن المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان) يمثل منصة مثالية للتباحث والتواصل وعقد الشراكات مع مختلف دول العالم، وتحرص الدولة دائماً على التواجد والمشاركة في أعماله.

وأضاف أن دولة الإمارات تتبنى، منذ تأسيسها، سياسات الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم، ويعمل الطيران المدني بالدولة وفق هذا النهج، إذ تعد دولة الإمارات من أكبر دول العالم في عدد الاتفاقيات الموقعة لتعزيز خدمات النقل الجوي وفتح الأجواء، ويتجاوز عدد اتفاقيات ومذكرات النقل الجوي، التي وقعتها الدولة مع دول العالم أكثر من 188 اتفاقية.

وأكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني حريصة على مواصلة تنمية هذا التوجه وتعزيز شبكة علاقات النقل الجوي والربط مع الأسواق الواعدة بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للدولة.