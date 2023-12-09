COP28.. المركز الإعلامي في المنطقة الخضراء يقدم خدمات متكاملة على مساحة 4 آلاف متر مربع

يقدم المركز الإعلامي في المنطقة الخضراء ضمن "COP28" والممتد على مساحة تناهز الـ4 آلاف متر مربع موزعة على 4 طوابق ضمن مبنى مستدام، جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الإعلاميين من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل في تغطية فعاليات مؤتمر الأطراف، أهم حدث مناخي عالمي تستضيفه الإمارات.

وقال أحمد الحوسني مدير المركز الإعلامي في المنطقة الخضراء، إن المركز يوفر الدعم الكامل لممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، بدءاً من تقديم طلبات الاعتماد الإعلامي، مروراً بمختلف مراحل تغطية فعاليات ومبادرات مؤتمر الأطراف COP28، بما يضمن كفاءة وفعالية عمل وسائل الإعلام المتنوعة سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئية إضافة إلى منصات الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المركز الإعلامي يقدم خدمات إعلامية متكاملة ومستدامة ولا يستخدم طباعة الأوراق، وبناء على ذلك تم تدشين موقع إلكتروني تتوفر به جميع الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات رقمية، منها طلب المقابلات الصحفية وحجز الاستوديوهات وحجز قاعات المؤتمرات بالإضافة إلى طلب تصاريح التصوير المتنوعة.

وأوضح أن هذه الخدمات الرقمية تسهم في توفير التواصل المباشر والسريع مع وسائل الإعلام المعنية بتغطية COP28 من حول العالم، وتسهم في تنظيم العمل الإعلامي، وتلبية متطلبات وسائل الإعلام والإعلاميين.. مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 يشهد زخما واسعا من حيث عدد الزوار بالتزامن مع الزخم الإعلامي الكبير.

وقال الحوسني إن المركز الإعلامي المستدام في المنطقة الخضراء، يواصل تقديم خدماته للإعلاميين حتى تاريخ 12 ديسمبر الجاري لمواصلة الزخم الإعلامي حول أهم حدث مناخي تستضيفه الإمارات .

ويتيح المركز، الذي تم تزويده بأحدث التقنيات مع تواجد فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي، متابعة جلسات النقاش والمؤتمرات المنعقدة في المنطقة الزرقاء، ضمن مؤتمر الأطراف COP28 عبر شاشات موزعة في جميع أرجاء المركز.

ويشمل المركز الإعلامي تجهيزات متكاملة ويوفر خدمات متنوعة لدعم الإعلام الإماراتي ومراسلي وكالات الأنباء والصحف العربية والدولية وشبكات التلفزيون الإقليمية والعالمية التي توافدت إلى الإمارات لتغطية فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 النسخة الاستثنائية في تاريخ أهم حدث مناخي على مستوى العالم.

ويضم المركز استوديوهات مجهزة بأسلوب يتواءم مع عمل محطات التلفزيون والإذاعة بالإضافة إلى أخرى تتيح للإعلاميين استخدام التجهيزات الخاصة بهم إلى جانب محطات مُعدَّة لإنتاج المحتوى الصوتي والمصور "بودكاست" وأخرى مخصصة للمونتاج بالإضافة إلى مناطق لتصوير وتسجيل الحوارات وقاعات للمقابلات الصحفية وغرف للاجتماعات وقاعات للعمل، كما يوفر المركز مساحات خاصة للمؤسسات الإعلامية الراغبة في إقامة غرف أخبار مؤقتة لها خلال الحدث.

كما يضم المركز ناديا لبرنامج سفراء العمل المناخي لصناع المحتوى ومؤثري التواصل الاجتماعي إضافة إلى إتاحة خدمات مقدمة من الجهات الحكومية المعنية مثل التقديم على تصاريح المعدات والتصوير في الدولة.

وتم تدشين موقع إلكتروني للمركز الإعلامي الأول من نوعه الذي يتيح تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية منها، تقديم الطلبات الإعلامية من أسئلة وطلب مقابلات مع المسؤولين إضافة إلى حجز قاعات المؤتمرات الصحفية والورش والندوات وقاعات المقابلات والاجتماعات، إضافة إلى خدمة الرد والتفاعل مع الاستفسارات عبر تقنية الذكاء الاصطناعي فضلا عن طلبات التسجيل للحصول على التصاريح الإعلامية وحجز استوديو البث التلفزيوني.

لمزيد من المعلومات والخدمات الإعلامية يرجى الدخول على رابط الموقع الإلكتروني https://gzmediacenter.cop28.com/.