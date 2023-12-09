شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي في مؤتمر الأطراف COP28

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 تقرير الاستدامة بعد حصولها على أكثر من 160 جائزة محلية ودولية وسبع شهادات عالمية في مجال الاستدامة، ما يعزز موقعها كرائدة عالمية في مجال إنفاذ القانون المتقدم حيث يُقدم التقرير السنوي للاستدامة نظرة شاملة عن الجهود المُستدامة التي اتخذتها القيادة العامة لتعزيز التكنولوجيا والرفاهية الاجتماعية.

ويلتزم التقرير بمعايير تقرير المسؤولية الاجتماعية GRI، ومبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات UNGC، وينقسم إلى خمسة فصول تُسلط الضوء على مختلف المجالات.

ويُركز التقرير في الفصل الأول على جهود شرطة دبي في مجال التكنولوجيا لتعزيز المرونة المجتمعية، والفصل الثاني يتناول دور الشرطة في تعزيز الرفاهية وبناء السلام، أما الفصل الثالث فيتناول أهمية الحفاظ على البيئة وجهود شرطة دبي نحو تحقيق هدف الجهة الشرطية الخالية من الكربون.

ويُركز الفصل الرابع على تمكين المواهب وتحقيق المساواة والشمول، والتي تشكل ركائز أساسية لبناء مُستقبل مستدام، فيما يتناول الفصل الخامس تسليط الضوء على دور الاقتصاد في عمليات الشرطة كعامل حافز لتحقيق تنمية أمن مُستدامة وتوازن شامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.