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محمد بن راشد يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي

محمد بن راشد يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي
9 ديسمبر 2023 15:19

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي»

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
حمدان بن محمد
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