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ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات مهرجان أم الإمارات

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات مهرجان أم الإمارات
9 ديسمبر 2023 16:00

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جانباً من فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أم الإمارات.

واطلع سموه على برنامج المهرجان الحافل بالأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي يستضيفها كورنيش أبوظبي على مدى 24 يوماً.

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المهرجان السنوي، الذي يواصل فعالياته لغاية 31 ديسمبر 2023، يتضمن عروضاً فنية وحفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وغيرها من الأنشطة الأسرية، التي تناسب جميع أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز الروابط المجتمعية في الإمارة.

ورافق سموّه.. صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
الإمارات
أم الإمارات
مهرجان أم الإمارات
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