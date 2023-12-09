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علوم الدار

تنويه من مركز النقل المتكامل

تنويه من مركز النقل المتكامل
9 ديسمبر 2023 19:27

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، اليوم السبت، إغلاقاً جزئياً على شارع زايد الأول - العين.
وكتب المركز، على حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، «إغلاق جزئي على شارع زايد الأول - العين من الأحد 10 ديسمبر 2023 إلى الأربعاء 20 ديسمبر 2023».
وأضاف المركز، في خريطة أرفقها مع المنشور «إغلاق مسار من جهة اليمين بالاتجاهين من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 إلى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023».

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وأوضح مركز النقل المتكامل «إغلاق مسارين من جهة اليسار من يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 إلى يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023».
وأكد «يهيب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز النقل المتكامل
تنويه
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