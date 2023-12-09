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رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات البلدين
9 ديسمبر 2023 20:30

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم خلال اتصال هاتفي، مع فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، علاقات البلدين وفرص تطوير التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية.
واستعرض سموه والرئيس إلهام علييف، خلال الاتصال الهاتفي، مستوى تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يواصل فعالياته في مدينة «إكسبو دبي».
وأعرب رئيس أذربيجان، في هذا السياق، عن تمنياته أن تسهم نتائج المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي ومواجهة تحديات تغير المناخ، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع شعوب العالم.

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