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أحمد النعيمي.. سفير العطاء في مؤتمر الأطراف

أحمد النعيمي أحد الوجوه الإماراتية المشرقة في «كوب 28» (تصوير: إحسان ناجي)
10 ديسمبر 2023 02:46

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أحمد النعيمي، مواطن من أصحاب الهمم، أحد الوجوه الإماراتية المشرقة في مؤتمر «كوب 28»، حيث يحضر يومياً من مدينة أبوظبي إلى دبي، لممارسة عمله كمتطوع ضمن فريق «الهلال الأحمر» في المؤتمر، والذي يضم 3 آخرين من ذوي الهمم، من إجمالي 20 متطوعاً يتبعون الهيئة في «كوب 28».

ويقول النعيمي البالغ من العمر 43 عاماً، والحاصل على الماجستير في العلوم المصرفية والمالية من معهد الدراسات المصرفية في أبوظبي، ودارس علوم الإدارة والقيادة: «آتي يومياً من أبوظبي إلى دبي، وأتولى توعية جمهور الزائرين لمنصة هيئة الهلال الأحمر، وأقوم بالتحدث إليهم باللغتين العربية والإنجليزية وأعرّفهم بجهود الهلال الأحمر الإماراتي التي وصلت إلى 149 دولة حول العالم».
وأضاف: «أعمل على تعريف الزوار بتأسيس هيئة الهلال الأحمر وتاريخ تطورها وجهودها حول العالم ونوعية المشاريع التنموية المستدامة التي تنفذها في مختلف بقاع الأرض».

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وأكد أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يعرض جهود وطنه للآخرين، ويرى تفاعل الزائرين مع الحجم الكبير من العطاء الإماراتي للإنسانية وتخفيف آلام الآخرين والحد من معاناتهم، مشيراً «هذا شعور لا يوصف، حيث أرى فيه وطني، وأرى فيه أيضاً قيمتي كإنسان قادر على العطاء وإفادة الآخرين».
النعيمي، ذكر أنه بدأ إجراءات دراسة الدكتوراه، وينوي التخصص في الذكاء الاصطناعي لخدمة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه بالفعل حصل على موافقة وزارة التعليم العالي للتحضير للدكتوراه، ويبحث حالياً عن الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

مدرسة في حب الخير
وصف النعيمي الذي يعمل موظفاً في إحدى الجهات بأبوظبي، هيئة الهلال الأحمر بأنها «مدرسة في حب الخير» أراد أن يتعلم منها وأن يتعلم فيها ويكون جزءاً من فريق متطوعيها.
النعيمي الذي يستخدم الكرسي المتحرك منذ 25 عاماً، يثني على دور عائلته في دعمه والوقوف بجانبه، ومساعدته، شدد على أن العطاء الإنساني لا يعرف المستحيل، والإمارات لا تعرف المستحيل، حيث يستطيع كل إنسان أن يكون مفيداً لوطنه والإنسانية جمعاء رغم كل التحديات والصعوبات.

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