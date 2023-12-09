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علوم الدار

أطفال الظفرة يبدعون في الفيزياء والفضاء

أطفال الظفرة يبدعون في الفيزياء والفضاء
10 ديسمبر 2023 02:43

الظفرة (وام)

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لإشباع شغفهم بإجراء تجارب علمية حية، تتوافد أعداد كبيرة من الناشئة يومياً على ركن منصة العلوم الذي تتواصل فعالياته يومياً في مهرجان الظفرة للكتاب 2023 وينتظرون بصبر لدخول مختبرات الفيزياء والكيمياء والفضاء. 
وتستقبل الفعالية أكثر من 400 طفل يومياً، وتقدم لهم العلوم بطريقة مبسطة وممتعة، وتمكن الأطفال من إجراء تجارب علمية تساعدهم على فهم قوانين فيزيائية وكيميائية مهمة. ويتعرف الأطفال في مختبر الكيمياء على مقياس الرقم الهيدروجيني وعلاقته بالأحماض والقواعد، ويقدم مختبر الفيزياء تجربة المنجنيق التي تسمح للمشاركين ببناء جهاز بسيط، فيما يرتدي الصغار خوذة رائد الفضاء ويلتقطون الصور في المختبر الفضائي.

الظفرة
الفيزياء
الفضاء
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