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علوم الدار

شرطة دبي تكرم الـ 3 متطوعين الأعلى مشاركة في فعالياتها

شرطة دبي تكرم الـ 3 متطوعين الأعلى مشاركة في فعالياتها
10 ديسمبر 2023 02:43

دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، 3 متطوعين من أفراد المجتمع، الأعلى مشاركة في فعاليات التطوع التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، مشيداً بحرصهم على التطوع لخدمة المجتمع وإسعاده.
وسلم اللواء العبيدلي شهادات التكريم إلى كل من: عائشة علي محمد، وناصر عمار أحمد، ومحمد كمال محمد، تقديراً لحرصهم الدائم على التطوع في مختلف الفعاليات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي على مستوى إمارة دبي، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم، على تكريم مختلف الفئات المجتمعية لدورها الإيجابي، وتعزيزاً لمفهوم التطوع في المجتمع.

شرطة دبي
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