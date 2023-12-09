الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يؤكد على مكافحة الفساد

قائد عام شرطة أبوظبي يؤكد على مكافحة الفساد
10 ديسمبر 2023 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفذ دورة أمنية تخصصية
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية، وتعزيز سلطة القانون، وتقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة، لمواجهة مخاطر جريمة الفساد وبيان أضرارها والوقاية منها وعزلها.
ودعا معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر سنوياً إلى أهمية التكاتف، والوقوف سداً منيعاً أمام جميع التحدّيات والأخطار المحدقة، ودعم الخطط والتوجّهات الوطنية لمواجهة هذه الآفة غير المشروعة التي تقوّض الأهداف الاستراتيجية، والمكاسب التنموية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية في التصدّي للفساد والمفسدين.
ولفت معاليه إلى حرص شرطة أبوظبي على مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالنزاهة الوظيفية من خلال عقد المحاضرات وورش العمل ونشر المطبوعات ورسائل التوعية ومكافحة هذه الجريمة بشكل استباقي، في إطار الدور الأمني الذي يرتكز على ترسيخ سيادة القانون، من أجل بقاء إمارة أبوظبي خالية من هذه الجريمة.

شرطة أبوظبي
مكافحة الفساد
فارس المزروعي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
9 ديسمبر 2023
شعار كوب 28
علوم الدار
مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ
9 ديسمبر 2023
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
علوم الدار
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
اليوم 02:46
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
علوم الدار
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
اليوم 02:46
أحمد النعيمي أحد الوجوه الإماراتية المشرقة في «كوب 28» (تصوير: إحسان ناجي)
علوم الدار
أحمد النعيمي.. سفير العطاء في مؤتمر الأطراف
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©