قائد عام شرطة أبوظبي يؤكد على مكافحة الفساد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية، وتعزيز سلطة القانون، وتقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة، لمواجهة مخاطر جريمة الفساد وبيان أضرارها والوقاية منها وعزلها.

ودعا معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر سنوياً إلى أهمية التكاتف، والوقوف سداً منيعاً أمام جميع التحدّيات والأخطار المحدقة، ودعم الخطط والتوجّهات الوطنية لمواجهة هذه الآفة غير المشروعة التي تقوّض الأهداف الاستراتيجية، والمكاسب التنموية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية في التصدّي للفساد والمفسدين.

ولفت معاليه إلى حرص شرطة أبوظبي على مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالنزاهة الوظيفية من خلال عقد المحاضرات وورش العمل ونشر المطبوعات ورسائل التوعية ومكافحة هذه الجريمة بشكل استباقي، في إطار الدور الأمني الذي يرتكز على ترسيخ سيادة القانون، من أجل بقاء إمارة أبوظبي خالية من هذه الجريمة.