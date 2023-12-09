ورشة عمل لمتطوعات المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

هالة الخياط (أبوظبي)

في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التحقت 30 متطوعة، أول من أمس (الجمعة)، بورشة عمل للدفعة الأولى من المتطوعات في المجال الطبي اللاتي سيعملن في المستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة.

ومنذ مباشرة المستشفى الميداني مهامه داخل قطاع غزة نهاية نوفمبر الماضي، تعامل مع 40 حالة تصنف من الحالات الحرجة، وأجرى 16 عملية جراحية حتى الخميس الماضي.

واستعرضت الورشة التي ضمت متطوعات من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية تعريفاً بالوضع الراهن في قطاع غزة جراء الصراع الدائر، والمستشفى الميداني الإماراتي لتقديم العلاج اللازم للمصابين.

كما تم خلال الورشة التعريف بمهمة المتطوعات ومراحل تنفيذ تلك المهمة، إضافة إلى شرح التعليمات الطبية، والإدارية، علاوة على إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الظروف.

ويعتبر الفريق الذي سيتم ابتعاثه قريباً من المتطوعات، هو الفريق الثاني الذي سيباشر مهامه الطبية في مستشفى الإمارات الميداني في قطاع غزة، بعد إرسال فريق طبي من الأطباء الذكور، في 29 نوفمبر الماضي، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتنفيذها وتأتي تجسيداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حالياً.

وقالت شيخة الظاهري، مديرة إدارة تخطيط القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي «يشرفنا كدائرة التواجد مع الكادر الطبي والتمريضي المتطوع في المستشفى الميداني في غزة ضمن مبادرة الفارس الشهم 3».

وتوجهت الظاهري بالشكر والتقدير للكوادر الطبية والتمريضية ممن تطوعوا ليكونوا ضمن الفريق الطبي المبتعث للمستشفى الميداني في قطاع غزة، وللوقوف إلى جانب إخوتنا من الشعب الفلسطيني.

وقالت الظاهري لـ«الاتحاد» إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» وتنفيذ مستشفى ميداني في قطاع غزة لدعم إخوتنا من الشعب الفلسطيني، بادرت العديد من الكوادر الطبية المسجلة لدى دائرة الصحة والعاملة في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص بالتطوع ليكونوا جزءاً من المبادرة التي تعتبر واحدة من المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أوضحت نوف الحوسني، رئيس وحدة تدريب وتأهيل المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «إن تنظيم الورشة التعريفية للمتطوعين من المؤسسات الصحية، جاء لتوضيح تفاصيل المهمة التطوعية، ومراحل التنفيذ والتعليمات الطبية والإدارية، ومتطلبات السلامة لهم خلال وجودهم في المهمة، ولعرض التفاصيل اللوجستية عن المهمة بشكل عام».

ويتكون المستشفى الميداني في غزة من طاقم طبي قادر على التعامل مع الحالات الطبية التي تتناسب واحتياجات الجرحى في القطاع، سواء من عمليات جراحية، والعناية المركزة، والعنابر الصحية، والعيادات الخارجية، إلى جانب مهمتها في توفير الأدوية والخدمات والرعاية الصحية للأشقاء في غزة لمساعدتهم على تجاوز الظروف الحالية ولتقديم الخدمات الصحية من المستشفى الميداني الإماراتي.

ويضم المستشفى الميداني الإماراتي الذي تبلغ سعته 150 سريراً، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.

وعبرت عدد من الطبيبات والممرضات عن رغبتهن ليكن جزءاً من مهمة الفارس الشهم 3، ممن أكدن لـ«الاتحاد» أنهن على أهبة الاستعداد لنجدة ومساعدة الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت أمل إبراهيم طبيبة نفسية في مستشفى العين الحكومي، «التطوع في هذه المهمة جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالجة الجرحى والمصابين في غزة»، متمنية أن يكون الكادر الطبي على قدر المسؤولية، وأن تحقق المهمة الطبية الإنسانية أهدافها المنشودة.

وقالت رشا ذكر الله ممرضة في شركة صحة للخدمات العلاجية الخارجية «أتشرف أن نكون ضمن الفريق الطبي المبتعث لتقديم الرعاية للجرحى في قطاع غزة تحت راية وجهود دولة الإمارات المباركة جهودها»، مؤكدة سعي المتطوعات لكي يكن على قدر المسؤولية.

وأثنت الممرضة أنغام شاهين من «هيلث بوينت»، على جهود دولة الإمارات الإنسانية، وإتاحتها الفرصة للكادر الطبي والتمريضي ليكونوا جزءاً من هذه المهمة الإنسانية وتقديم الدعم والرعاية الصحية لمن هم بأمس الحاجة لها في قطاع غزة.

من جانبها، قالت لبنى إبراهيم ممرضة من مدينة برجيل الطبية «نحن نتشرف بالانضمام لعملية الفارس الشهم 3 تحت مظلة دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشقاء في فلسطين، والله يقدرنا على فعل الخير».

وأكدت أن مشاركتنا في المهمة الإنسانية لنكون جزءاً من الفريق الطبي في المستشفى الميداني، جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، لمد يد العون للجرحى في قطاع غزة.