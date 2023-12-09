«الشارقة الخيرية» تطلق أكبر مخيماتها الطبية في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، أمس الأول، بمركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي- خورفكان، المخيم الطبي الثاني عشر والأكبر لإجراء الفحوص الطبية المبدئية الموسعة مجاناً للأسر المتعففة من سكان المنطقة الشرقية، بحضور خميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب سمو حاكم الشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان، وعبدالله خلفان والي منطقة النحوة، وعدد من الشخصيات وأهالي سكان مدينة خورفكان، ومحمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والأقسام.

ويأتي هذا المخيم امتداداً للمخيمات السابقة التي أطلقتها الجمعية في مختلف مناطق الإمارة، وتأكيداً منها على حرصها على توفير بيئة صحية لسكان المنطقة الشرقية من ذوي الدخل المحدود، وتمكينهم من الاطمئنان على سلامتهم، كما يأتي هذا المخيم في خورفكان للتعريف بمركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي الذي تم افتتاحه نهاية العام المنقضي، ويستهدف تقديم الرعاية الصحية والعلاج لذوي الدخل المحدود في المنطقة الشرقية المسجلين بكشوف المساعدات بالجمعية.

وقال ناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في خورفكان بالإنابة: إنه تم إطلاق المخيم الطبي الثاني عشر كأكبر مخيم طبي للجمعية من حيث أعداد المستهدفين والفحوص التي يتضمنها، إذ يوفر المخيم فحوصاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحوص أمراض الشيخوخة، وعيادة متنقلة لفحوص الأسنان، وفحوص العيون، وفحوص الضغط والسكري، والفحوص النسائية، إلى جانب توفير الأدوية ومكملات غذائية للأطفال، وفحوص الطب العام، والباطنية، بمشاركة 16 جهة متعاونة.

وبحسب ناصر مسعود بلال، فإن المخيم يستهدف فحص ما يزيد على 1100 حالة، مما يجسد تكاتف الجميع من أجل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري والقيام بالمسؤولية المجتمعية. وأوضح أن المخيم شهد منذ الصباح الباكر إقبالاً واسعاً من قبل المستهدفين الذين توافدوا للاطمئنان على صحتهم، وقال إنه وللمرة الأولى يتم تنفيذ المخيم الطبي على مدار يومين، ليستمر في استقبال الحالات حتى نهاية اليوم الأحد.