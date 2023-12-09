بلدية دبي تسخر جهودها مع وجود نصف مليون زائر

دبي (وام)

في الوقت الذي يناقش قادة العالم التزاماتهم ببناء مستقبل أكثر استدامة خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تسخر الفرق التابعة لبلدية دبي كافة جهودها وقدراتها وإمكاناتها على مدار ساعات طويلة لضمان حضور قمة عالمية نظيفة وآمنة ومضيافة في مدينة دبي التي تثبت باستمرار أنها الأكثر نظافة والأفضل للعيش.

فلقد نفذت حكومة دبي خطة استراتيجية رائدة للحفاظ على الصحة والسلامة، تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) وتدفق أعداد كبيرة من الزوار الدوليين، ولا تعد الريادة جديدة على دبي التي اعتادت أن ترحب بالعالم على مدار العام، حيث زار الإمارة 14.3 مليون شخص في عام 2022. واليوم يصل زوار دبي إليها ليجدوا مدينة آمنة احتلت المرتبة الخامسة من حيث الأمان في العالم، وفقاً لقاعدة البيانات «نامبيو» (Numbeo)، وصنفت كأول مدينة شرق أوسطية ضمن العشر الكبار بمؤشر «قوة المدن العالمي 2023».

وأوضح تقرير خاص لبلدية دبي أنه خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) ترحب دبي بـ 140 رئيس دولة وأكثر من 70 ألف مندوب دولي ونحو 400 ألف زائر، إلى جانب سكانها الذين يزيد عددهم على 3 ملايين نسمة، وتقع مهمة الإشراف على الصحة العامة على عاتق بلدية دبي، بدءاً من سلامة الغذاء، وصولاً إلى النظافة بالمدينة وكذلك بالإشراف على عدة مهام، بالتعاون مع جهات الحكومية والمحلية والخاصة.

وبصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف على الخدمات العامة وصيانة المرافق في الإمارة، تستند بلدية دبي في جميع مسؤولياتها إلى محاور رئيسية تتمثل في: جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجودة الحياة، وهذا يتطلب وجود فريق عمل كفؤ ونظام امتثال قوي وتواصل مستمر مع الزوار.

وتنظم بلدية دبي مسار عملها ضمن 7 قطاعات ومؤسسات مختلفة، كل منها يتولى مسؤولية محددة، وتجمعها استراتيجية واحدة تتمثل رؤيتها لبلدية رائدة لمدينة عالمية.

وتتولى بلدية دبي مسؤولية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك الإشراف على المصاعد والسلالم المتحركة وسلامة أنظمة المياه وجودة الهواء الداخلي، وتنفيذ عمليات مكافحة الآفات من قبل الشركات المعتمدة وفق معايير صارمة.