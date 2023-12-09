العدالة المناخية في جلسة نقاشية بـ «COP28»

إيسيدورا شيريش (دبي)

أكد المتحدثون المشاركون في الجلسة التي عقدها مركز الاتحاد للأخبار ومؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، الحاجة الملحة لدمج العدالة المناخية في جميع جوانب الاستجابة لتغير المناخ، وأثنوا على دور دولة الإمارات في وضع هذه القضية على جدول أعمال المؤتمر.

خلال الجلسة التي كانت بعنوان «كوب 28 والعدالة المناخية - خطوات في الاتجاه الصحيح»، والتي افتتحها الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، ومحمد العلي، المدير العام لشركة تريندز للأبحاث والاستشارات وحضرها مندوبو «COP28» وممثلو مختلف القطاعات العامة والخاصة، سلط المشاركون الضوء على أهمية معالجة قضية العدالة المناخية وارتباطها بالتنمية المستدامة.

ولخصت لويز كورد، المدير العالمي للاستدامة والشمول الاجتماعي في مجموعة ممارسات التنمية المستدامة التابعة للبنك الدولي، الموضوع الرئيسي للحدث، بالإشارة إلى الحاجة الملحة لدمج العدالة المناخية في جميع جوانب الاستجابة لتغير المناخ.

وقالت كورد: إنه لمن دواعي السرور أن نرى هنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه للمرة الأولى، تتصدر القضايا الاجتماعية جدول الأعمال الرئيسي.

وأضافت كورد: «نحن نعمل على توسيع جهودنا لتوفير الموارد على المستوى المحلي، حيث يكون الأشخاص الأكثر ضعفاً في طليعة مكافحة تغير المناخ. لقد أنفقنا 3.7 مليار دولار على 15 مشروعاً خلال العام الماضي للقيام بأعمال مناخية بقيادة محلية، وهذا يعني أننا نقدم الدعم للمجتمعات لتطوير خطط المرونة التي تركز على حلول، مثل الزراعة الذكية، والبنية التحتية المقاومة للجفاف، وربما برامج الحماية الاجتماعية التكيفية - أياً كان ما يقررون أنهم بحاجة إليه لبناء القدرة على التحمل».

وقال مدير الجلسة، سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع الأبحاث والاستشارات في شركة تريندز للأبحاث والاستشارات، إن التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ زادت من الحاجة إلى أساليب فعالة ومبتكرة لدفع القرار بشكل لم يسبق له مثيل.

وفي كلمته خلال الجلسة، أعرب جيرنوت لاغاندا، مدير إدارة الحد من مخاطر المناخ والكوارث في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تقديره للشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسليط الضوء على قضية العدالة المناخية على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28».

وقال لاغاندا: «نحن نعتمد بشكل كبير على شركائنا الموثوقين، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الناس في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. وأود في هذه المرحلة أن أشكر أيضاً شركاءنا من دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع قضية العدالة المناخية في مركز الاهتمام».

وأضاف لاغاندا: «إن الشراكات مهمة عند العمل في المناطق المتضررة. ونأمل أن نتمكن من مواصلة العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائنا الآخرين ليس فقط لتوفير الإغاثة الإنسانية، ولكن أيضاً لتوفير السلام. علاوة على ذلك، فإن الاستعداد ضروري لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. إن تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، والتكيف معه، والحماية من الخسائر والأضرار، والمساعدات الإنسانية، تتطلب عملاً مشتركاً ونحن بحاجة إلى بناء هذا النظام معاً».

وشدد لاغاندا على أن الأزمة الإنسانية التي يغذيها تغير المناخ، بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة تغير المناخ وتداعياته. وأوضح قائلاً: «على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، شهدنا زيادة مطردة في عدد الأشخاص الذين أصبحوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية بعد حالات الجفاف والعواصف والفيضانات وموجات الحر الأكثر تواتراً وشدة، وحوالي 333 مليون شخص في العالم يواجهون حالياً نقصاً في المواد الغذائية طارئة».

وسلط لاغاندا الضوء على الفجوة في التمويل الحالي، مؤكداً أن احتياجات التكيف في الدول النامية تتراوح بين 200-300 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار يتم تقديمها حالياً. وشكر لاغاندا دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على الفئات الأكثر ضعفاً في محادثة المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28».

وأكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، على الجانب القانوني للعدالة المناخية. وقال الزعابي: «العدالة تعني إيصال الحقوق للجميع»، مؤكداً التزام دولة الإمارات بترسيخ العدالة المناخية ضمن أطرها القانونية.

وسلط الضوء على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: «في دولة الإمارات العربية المتحدة، نستخدم التشريعات لحماية حق العيش في بيئة آمنة من خلال تحقيق العدالة لأولئك المتأثرين بالتغيرات البيئية».

وأشار الزعابي أيضاً لدور دولة الإمارات في العدالة المناخية العالمية، مضيفاً أننا في الدولة «نعمل بقناعة راسخة لتحقيق حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع وللجيل القادم».

وقدمت كورد تفاصيل عن مبادرات البنك الدولي في معالجة الأزمة الاجتماعية الناجمة عن تغير المناخ. وقالت: «لقد استثمرنا 38 مليار دولار العام الماضي في تمويل المناخ، نصفها تقريباً للتكيف، والباقي للتخفيف».

وسلطت كورد الضوء على أهمية العمل المناخي بقيادة محلية ودور الشعوب الأصلية في إدارة الطبيعة، مشيرة إلى أن نسخة مؤتمر الأطراف هذه تعتبر رائدة؛ لأنها الأولى التي سمحت بمشاركة السكان الأصليين. وذكَّرت بأن «ثمانين بالمئة من التنوع البيولوجي موجود في أيدي الشعوب الأصلية»، مشددة على الحاجة إلى تخصيص الموارد بشكل مباشر لهذه المجتمعات.

كما ركزت الورشة على فكرة العدالة المناخية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحثت المتضررين على مشاركة أصواتهم. وأشار الزعابي إلى ذلك قائلاً: «العدالة المناخية مرتبطة بحقوق الإنسان.. وعلينا أن نعطيهم الحق في أن يقولوا كلمتهم».

وتحدث لاغاندا عن مفهوم العدالة المناخية، مشدداً على ضرورة التدخل المبكر٬ وقال: «بمجرد أن تتحرك شاحناتنا، تأتي عمليات الإنزال الجوي، لقد خذلنا الناس بالفعل»، داعياً إلى التحول من التدابير التفاعلية إلى التدابير الوقائية في مواجهة أزمات المناخ.

وسلط الحدث الضوء على الترابط بين مختلف القطاعات في التصدي لتغير المناخ. وعلقت كورد على دمج الاستدامة الاجتماعية في العمل المناخي قائلة: «إن الاستدامة الاجتماعية تدور حول خلق عالم نزدهر فيه اليوم، حيث سيزدهر أطفالنا وأحفادنا أيضاً». وشددت على الحاجة إلى عمليات صنع قرار شاملة وأهمية الثقة في بناء مجتمعات قادرة على الصمود، وأثنت على دور دولة الإمارات في جلب القضايا الاجتماعية إلى الواجهة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.