تفاهم بين «الهلال الأحمر الإماراتي» و«تريندز»

دبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية تعاون مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» أمس على هامش المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «cop28» لتعزيز التعاون في المجالات البحثية والفكرية والعلمية.

ووقع الاتفاقية كل من محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام لقطاع الخدمات اللوجستية في الهيئة والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث تنص الاتفاقية على إجراء بحوث مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين لدى الطرفين، ترتيب وتنظيم نشاطات بحثية مشتركة مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل. كما تنص الاتفاقية على تبادل إصدارات الطرفين مثل الكتب والدوريات والمجلات وأي شكل من أشكال الإصدارات الأخرى، والاشتراك في إصدار المطبوعات والنشر المتزامن للتقارير البحثية الصادرة، بالإضافة إلى دعم التعاون البحثي في مجال السياسات وتعزيز شبكات التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين.

وفي هذا الإطار، قال محمد الفهيم: يسعدنا توقيع الاتفاقية مع مركز«تريندز» لتعزيز التعاون في مختلف المجالات البحثية كالبحوث الإنسانية والاجتماعية والمجالات المستدامة التي تتواكب مع هامش مشاركتنا في مؤتمر الأطراف«cop28» التي نعرض من خلالها أهم مبادرات الهيئة في مجالات الاستدامة والعمل الإنساني في إطار مكافحة قضايا التغير المناخي».

ومن جانبه، أثنى الدكتور محمد عبد الله العلي على جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتي تحظى بمكانة مرموقة، وقال: إن «مركز تريندز يسعد بالتعاون معها حيث الرؤى المشتركة التي تخدم نشر المعرفة وخدمة المجتمع بما يحقق الخير ويسهم في استقرار المجتمع وتقديم العون للمحتاجين أينما وجدوا وفق مبادئ الأخوة الإنسانية».