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علوم الدار

رزان المبارك: خطة الإمارات خطوة حاسمة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

رزان المبارك
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (وام)

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أكدت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أن خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث اتخذت الدولة ممارسات ريادة في تحويل قطاع البناء والتشييد نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. 
وقالت: إن دولة الإمارات أوضحت في إطار هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في مساهمتها الثالثة المحددة وطنياً، سعيها لتقليل انبعاثاتها من خلال تخفيض 43 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد 85% من خفض الانبعاثات مما يعني خفض انبعاثات القطاع إلى النصف بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعملان على العديد من المبادرات والسياسات مثل مراجعة قوانين البناء، وتوسيع نطاق التعديل التحديثي، وتسريع التطبيقات الموفرة للطاقة من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة. 
وأضافت رزان خليفة المبارك أن قطاع المباني والتشييد يشكل محور التحدي، وحل مشكلة تغير المناخ، كونه يساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدم أكثر من 40٪ من الحلول اللازمة لمضاعفة تحسينات كثافة الطاقة، حيث يعد هذا القطاع حيوياً في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

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