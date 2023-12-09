«الطاقة والبنية التحتية» تطلق منصة الأرض «EARTH» الرقمية

دبي (الاتحاد)

أطلق معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، منصة الأرض «EARTH»، والتي تُعد أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسة تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة. وهي بمثابة نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، حضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي في كلمته: «تكتسب المنصة أهمية قصوى لدورها في دعم مستهدفات التنمية المستقبلية لدولة الإمارات، وخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز قدراتنا في مجال جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، بما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة وشفافة مبنية على الحقائق والأرقام، تدعم منظومة إعداد المخططات الرئيسة لمواجهة تحديات تحول الطاقة مع خيارات التصميم المختلفة ونماذج التنفيذ».

وأضاف معاليه: «من خلال المنصة، يمكن توفير رؤية شاملة ومعمقة حول المحاور الخمس التي تقيسها، فيما تدعم صناع القرار بالمعلومات والحقائق، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية تخدم التوجهات المستقبلية والمستهدفات والرؤى والاستراتيجيات».

وأكد معاليه دور المنصة في دعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تسريع التحول في الطاقة، والحياد المناخي والاقتصاد الدائري والصحة، وخفض الانبعاثات.

من جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن المنصة الجديدة تُعد بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات حديثة وشاملة وأكثر مرونة، عبر تقنيات متقدمة من مصادر مختلفة بما يسمح بتحليل شامل ودقيق للمستهدفات الخمسة، بحيث تمكّن صناع القرار من الاطلاع الكامل والمباشر والفوري على البيانات، ومتابعة مراحل الإنجاز ومدى تحقيق المستهدفات، وتسريع اتخاذ القرار. بالإضافة إلى أن منصة الأرض ليست مجرد نظام لإدارة المعلومات، بل هي أيضاً منصة لتسليط الضوء على الإنجازات البيئية والاقتصادية، من الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة وحتى تحقيق أهداف الحياد المناخي، كما أنها تبرز قدرات الدولة على الابتكار والريادة في مجال الطاقة المستدامة.

وقال العلماء: «ستساهم المنصة في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالحياد المناخي، والاقتصاد الأخضر، واستراتيجيات الطاقة».

مستهدفات

ذكر المهندس شريف العلماء أن المنصة تقيس مدى تحقيق المستهدفات المستقبلية للمحاور الخمس، ففي مجال الاقتصاد نستهدف، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، استثمار من 150 إلى 200 مليار درهم في الطاقة المتجددة بحلول 2030، و15 مليار دولار (55 مليار درهم) لتطوير مشاريع إزالة الكربون في سلسلة القيمة المتنوعة بحلول 2030، وخلق 50.000 وظيفة خضراء جديدة بحلول العام ذاته.