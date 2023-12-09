الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يعلن عن دعم قطاع الصحة في أفريقيا بـ 220 مليون دولار

شخبوط بن نهيان متحدثاً خلال الجلسة (وام)
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أعلن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، تقديم دولة الإمارات منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 220  مليون دولار أميركي، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في أفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة «الاستثمار في الصحة لليوم والغد»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمنعقد حاليا في مدينة إكسبو دبي. وتساهم استثمارات دولة الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانيات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم. وقال معاليه: في كلمة رئيسة خلال الفعالية: «إن الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانيات الملايين في قارة أفريقيا وسيضمن لهم مستقبلاً مزدهراً، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر ما يزيد على 60% من النسبة السكانية في أفريقيا. ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب». وتعكس هذه المبادرة تقدير دولة الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب أفريقيا من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء.

شخبوط بن نهيان
COP28
كوب 28
الاستدامة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
المناخ
التغير المناخي
أفريقيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
9 ديسمبر 2023
شعار كوب 28
علوم الدار
مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ
9 ديسمبر 2023
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
علوم الدار
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
اليوم 02:46
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
علوم الدار
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
اليوم 02:46
أحمد النعيمي أحد الوجوه الإماراتية المشرقة في «كوب 28» (تصوير: إحسان ناجي)
علوم الدار
أحمد النعيمي.. سفير العطاء في مؤتمر الأطراف
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©