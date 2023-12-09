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علوم الدار

ندوات ونقاشات بناءة بجناح الإمارات في «COP28»

مريم المهيري وتوم فيلساك وزير الزراعة الأميركي خلال الندوة (من المصدر)
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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 استضاف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات وندوات تتماشى مع يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات في مؤتمر الأطراف COP28، أكدت أهمية تبادل المعارف وتبني سياسات تعليمية جديدة لإعداد أجيال مثقفة بيئياً، وضرورة العمل الجماعي في التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الممارسات المستدامة من أجل رفاهية الأجيال القادمة.
وأعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مفوض عام أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28، خلال ندوة احتضنها جناح الإمارات، بمشاركة توم فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأميركي، عن مضاعفة حجم الاستثمارات في مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالمقارنة مع العام الماضي لتقفز من 8 إلى 17 مليار دولار أميركي، وارتفاع شركاء المبادرة من 275 إلى 600 شريك، وتحقيق سباقات الابتكار إنجازاً استثنائياً حيث قفزت إلى 78 ابتكار بعد أن كان عددها في العام الماضي في 27 ابتكاراً.
وشكرت معاليها الوزير فيلساك على الدعم الذي قدمه وفريقه لجعل النظم الغذائية والمناخ في مركز أولويات مؤتمر الأطراف COP28، وتسريع جهود تحويل الأنظمة الغذائية والزراعية، في إشارة منها إلى توقيع 134 دولة على إعلان مؤتمر الأطراف COP28 بشأن النُظم الغذائية والزراعة خلال اليوم الأول من انعقاده، مشددة على أهمية توسيع نطاق الابتكارات، وجلب المزيد من الاستثمارات والقيام بشراكات، لإحداث التأثير المطلوب في هذا المجال.
من جانبه، أشاد فيلساك بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع مستوى الغذاء والزراعة، ودور مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ في تسريع الجهود والابتكارات والتعاون الاستثماري عندما يتعلق الأمر بتحويل الأنظمة الغذائية والزراعية. 
وأشار إلى دور الغذاء والزراعة في المساهمة بخطط الحياد المناخي للقطاعات الأخرى، بما في ذلك النقل والبناء. كما شدد على ضرورة إشراك صغار المزارعين خلال عملية التحول، كون مساهمتهم تعتبر حيوية لنجاح الجهود البيئية.
واستعرض عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، جهود الحكومة في مبادرات تبادل الخبرات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشركاء برنامج التبادل المعرفي الحكومي، من خلال العمل على مشاركة أفضل الممارسات في مجال التطوير والتحديث الحكومي عبر الخدمات والقطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والأعمال.
واستضافت وزارة التغير المناخي والبيئة مجلس صناع القرار، في ندوة ناقشت التغييرات الواجبة في السياسات والمناهج الدراسية لتحويل أنظمة التعليم الحالية، وتوعية الجيل القادم ليكون أكثر استدامة ووعياً بالبيئة.

الإمارات
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مؤتمر المناخ
الاستدامة
مريم المهيري
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