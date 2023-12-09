«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص

دبي (وام)

قالت كارلا حداد مارديني، مديرة الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن أقل من 1% من الاستثمارات القادمة من الصناديق العالمية متعددة الأطراف تستخدم من أجل الحلول الإبداعية لمكافحة تغير المناخ، بينما وجهت 2.4% فقط من تمويل المناخ من صناديق المناخ الرئيسية متعددة الأطراف من أجل مساعدة الأطفال، مشددة على أن أزمة المناخ هي أزمة تؤثر على الجميع خاصة «الأطفال».

وأعربت المسؤولة الأممية، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في دبي، عن تفاؤلها بـ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، حيث سيمهد الطريق إلى COP30 في البرازيل بعد عامين، خاصة منطقة الأمازون التي تأثرت بالتغير المناخي، داعية إلى إشراك الأجيال الناشئة والشباب في المفاوضات بطريقة تفاعلية وتشاركية.

وأوضحت أن COP28 حقق الكثير من النتائج والمبادرات الهامة، أبرزها الصندوق العالمي للمناخ، ومسألة معالجة التخفيف، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في «التكيف» و«التخفيف»، كوجهين لعملة واحدة، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ.

ولفتت إلى دعم منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة من خلال المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأطفال حول العالم، مؤكدة أن إجمالي المساهمات المقدمة لـ«اليونيسف» بلغ 9.3 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص فيها بحوالي 3.1 مليار لدعم البرنامج العالمي.

ومن أجل دفع العمل المناخي، أكدت حداد أهمية دراسة القضايا بطريقة عملية مع الاستدامة وحشد رأس المال لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للانتقال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع الكبيرة، لافتة إلى أن قمة المناخ الحالية في دبي فرصة مواتية لكثير من الزخم الذي يحدث لأول مرة بسبب الحضور الكبير للقطاع الخاص.