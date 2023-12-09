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علوم الدار

دول الكاريبي تستعرض خططها الطموحة للتكيف مع المناخ

دول الكاريبي تستعرض خططها الطموحة للتكيف مع المناخ
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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يستعرض عدد من دول منطقة الكاريبي المشاركة في «COP28»، خططها الشاملة للتكيف مع المناخ وتشارك خبراتها مع المجتمع العالمي، حيث تشمل تلك الخطط مبادرات طموحة في مجال إعادة التشجير ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة المتطورة.
ويضم جناح جمهورية الدومينيكان مجموعة متنوعة من المبادرات المبتكرة المصممة لمكافحة تغير المناخ، ويمكن للزوار التعرف على مشروع إعادة التشجير وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة الوطني، والذي يهدف إلى إحياء المناظر الطبيعية الحيوية.
 ويتمحور حضور كوبا في «COP28» حول خطتها الوطنية الشاملة لمواجهة تغير المناخ، والمعروفة باسم «Tarea Vida». وتستهدف هذه الخطة الطموحة حماية التنوع البيولوجي الفريد لكوبا والمناطق الساحلية والهندسة المعمارية الأيقونية من مخاطر تغير المناخ.
ويمكن للزوار التفاعل مع الشاشات الذكية وحضور العروض التقديمية التي تتناول مشاريع ومبادرات محددة تطلقها كولومبيا، كما يضم الجناح غرفة اجتماعات مخصصة لتسهيل التعاون والشراكات مع الدول والمنظمات الأخرى.
بينما تؤكد مشاركة بنما في «COP28»، التزامها الراسخ بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويعرض جناحها مشاريع التخفيف والتكيف الناجحة.

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