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علوم الدار

نائب رئيس وزراء تايلاند: COP28 محطة مهمة نحو التحول الأخضر

باتشارافات وونغسوان
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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قال باتشارافات وونغسوان، نائب رئيس الوزراء، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند، إن مؤتمر الأطراف «COP28» يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديد اتجاه واضح للعالم نحو تحول أخضر ملموس، مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات. 
وأضاف، في تصريحات خلال مشاركته في الحدث العالمي، أن «COP28» يقدم للدول النامية فرصة مهمة لتعزيز إمكانية وصولها لتمويل أنشطة العمل المناخي، وبناء القدرات لمكافحة التغير المناخي. 
وأوضح أن تايلاند بوصفها دولة زراعية تعتبر المشاركة في «COP28»، فرصة ثمينة لعرض خبراتها وأفضل الممارسات الخاصة بتنويع المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الأخرى، مع مراعاة التغير في المناخ لدعم الأمن الغذائي. 
وعن انتقال الطاقة، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك فرصة لتايلاند والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لتبادل الآراء الخاصة بالسياسات والتدابير المناخية. 
وقال وونغسوان: «تثمن تايلاند جهود الدول التي تعهدت بتقديم دعم مالي لتفعيل الصندوق العالمي للمناخ أثناء «COP28»، ولاسيما دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار للصندوق». 
وشدد على أهمية مخرجات أول تقييم عالمي، والذي من المتوقع أن يكشف عن نتائج التخفيف العالمي للغازات الدفيئة والتكيف بناءً على أهداف اتفاقية باريس، قائلاً: «إن هذه العملية ستساعد في تحديد الفجوات والاحتياجات والأولويات لتحقيق الأهداف المحددة». وأضاف أن تعزيز شفافية نظام تتبع نتائج الحد من الغازات الدفيئة عالمياً بموجب اتفاقية الدول الأطراف الخاصة بالتغير المناخي، أمر في غاية الأهمية.

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