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علوم الدار

جناح فرنسا في «COP28» منصة لقيادة العمل المناخي

جناح فرنسا في «COP28» منصة لقيادة العمل المناخي
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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يُعد الجناح الفرنسي المشارك في مؤتمر «COP28»، مركزاً حيوياً للاجتماعات والنقاشات حول القضايا المناخية الرئيسية، ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشمل مناقشات مهمة حول مواضيع رئيسية مثل الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتكيف مع المناخ. وتشمل الفعاليات أيضاً عروضاً للسياسات العامة المبتكرة التي تحفز على التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى مؤتمرات صحفية لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع بالتزامات فرنسا المناخية.
ويجسد تصميم الجناح البساطة والأناقة الفرنسية، مع عرض منهجية التخطيط البيئي الطموحة في فرنسا، حيث يرمز هذا النهج الفريد إلى التحولات البيئية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري والإسكان.
وستشهد الأيام المقبلة عدداً من الفعاليات الرئيسية التي سيشارك فيها الوزراء الفرنسيون، لتسليط الضوء على دور فرنسا في مجال مواجهة التغير المناخي.
 وشارك كريستوف بيشو، وزير التحول البيئي الفرنسي، أمس في فعالية بعنوان «تحقيق مستقبل خالٍ من القمامة» التي تنظمها الوكالة الفرنسية للتحول البيئي. واليوم تشارك إينيس بانييه-روناشر، وزيرة التحول في مجال الطاقة وممثلة فرنسا في COP28، في فعالية بعنوان «كيف يمكن للطاقة النووية تسريع إزالة الكربون من مزيج الطاقة». كما سيشارك الوزير بيشو أيضاً في فعالية لدعم الممارسات البيئية السليمة في جميع أنحاء العالم.

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