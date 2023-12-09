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علوم الدار

أحمد الفلاسي يلتقي الأميرة للا حسناء

أحمد الفلاسي وللا حسناء خلال اللقاء (من المصدر)
10 ديسمبر 2023 02:44

 دبي(الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، خلال زيارتها «مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد» في مؤتمر COP28 للمشاركة في الاجتماع السنوي الأول لشراكة التعليم الأخضر.
وبحث معالي الدكتور الفلاسي مع سمو الأمير للا حسناء أهمية التعليم المناخي، ودوره في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ورافق سموها في جولة في مركز التعليم الأخضر تعرفت خلالها على أبرز الأنشطة والفعاليات والتجارب التي يقدمها المركز لزواره من مختلف الأعمار.

أحمد الفلاسي
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الاستدامة
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