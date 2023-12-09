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صقر غباش يلتقي رئيس منتدى الشباب ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات ورئيس مجلس المستشارين المغربي

صقر غباش خلال استقباله دان كاردين وسينثيا لوبيز (من المصدر)
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دان كاردين، رئيس منتدى الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو مجلس العموم البريطاني، وسينثيا لوبيز كاسترو، رئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو مجلس النواب المكسيكي، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر «28 COP».
وأكد معاليه أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم لضمان مستقبل أفضل للبشرية، منوهاً بأن دور الاتحاد البرلماني الدولي بات اليوم أكثر أهمية، نظراً للتحديات التي تواجه دول العالم من مواجهة تحديات التغير المناخي ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية، ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، ودعم أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030. وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون الشباب والنساء من خلال المساهمة بخبراتهم ورؤيتهم في مناقشة مختلف القضايا التي يتناولها الاتحاد البرلماني الدولي.
من جهتهم، أكد رئيس منتدى الشباب البرلمانيين، ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الصعد.
وأشادوا بنجاح تنظيم واستضافة المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر كوب 28، والمبادرات إلى أعلنتها دولة الإمارات لدعم قضايا التغير المناخي.
وأشادوا في هذا المجال بجهود دولة الإمارات باستضافة كوب 28 ودعمها للمرأة والشباب بإقامة الاجتماع البرلماني الدولي في المنطقة الخضراء والزرقاء، ما يمثل نموذجاً يتطلع للشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مواجهة التغير المناخي.
ومن جهة أخرى، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، على هامش مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي ضمن مؤتمر (COP28).
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل، بما يخدم مصالح البلدين.
من جهته، أكد معالي النعم ميارة عمق علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة والراسخة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات الشقيقة، وتعاونهما في العديد من المجالات.

صقر غباش
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