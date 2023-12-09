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علوم الدار

إطلاق «البصمة الكربونية لنخيل التمر»

مريم المهيري وعبدالوهاب زايد والحضور خلال إطلاق الكتاب (من المصدر)
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، صدر عن الأمانة العامة للجائزة كتاب «البصمة الكربونية لنخيل التمر» باللغة الإنجليزية، حيث جرت مراسم إطلاق الكتاب في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، وحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من المسؤولين.
 أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في مقدمة الكتاب الدور المهم الذي تلعبه الشجرة المباركة في الحد من آثار التغيرات المناخية، كما أشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن القطاع الزراعي بشكل عام له دور في تقليل تأثير الاحتباس الحراري، وذلك من خلال امتصاص غازات الدفيئة وأهمها ثاني أوكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي.
وأوضح الدكتور بسام سعيد دحي، مؤلف الكتاب، أن ما يميّز هذه الدراسة هو استخدام الصور الفضائية والنمذجة الجيومكانية التي تستخدم متغيرات الاستشعار عن بُعد، التي تفتح المجال واسعاً أمام استخدام هذه التقانات مستقبلاً في تحسين البيئة والتخطيط المُستدام في إدارة الموارد الطبيعية.

نهيان بن مبارك
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
البصمة الكربونية
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