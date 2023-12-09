نهيان بن مبارك: ضرورة التزام المجتمعات بضمان أمن ورفاهية وكرامة الأطفال

دبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أهمية التزام المجتمعات في جميع أنحاء العالم بتحسين الرفاهية الاقتصادية والصحة والتعليم والكرامة الإنسانية لجميع الأطفال، بما يضمن حصولهم على فرصة لحياة آمنة وذات معنى.

جاء ذلك، خلال حضور معاليه الحفل الخيري الخاص بجمع التبرعات إلى أفريقيا، مالاوي، والذي أقامته مؤسسة «سباركل»، التي تعنى بتوفير مستقبل أكثر إشراقاً للأطفال والمجتمعات في مالاوي، أفريقيا، وبرعاية شركة «إمير»، المعنية بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.

وشهد الحدث حضوراً كبيراً، حيث شاركوا في دعم المبادرات الإنسانية لتحقيق تأثير إيجابي في حياة أكثر من 5.000 طفل في مالاوي، وتم جمع تبرعات قدرها 1.003.000 درهم.

حضر الحفل محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي القابضة»، وحنان بكر، رئيسة قطاع التزامات القطاع الخاص بـ COP28، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة دو، وتوم أوركهارت، مقدم الحفل، إلى جانب شانيل، وماستركارد، وشنايدر إلكتريك، وبارسونز، وجمارك دبي وغيرهم من الشخصيات البارزة في المنطقة.

وأشار تريفور ماكفارلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إمير إلى الجهود لإحداث تأثير إيجابي في مجتمع مالاوي.. وقال «نحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الجهد الكبير للتعاون معاً لإحداث فرق على مستوى المجتمعات».

من جانبها، قالت سارة بروك، المؤسس والمدير التنفيذي لـ «سباركل»: «الحدث بمثابة تذكير مؤثر بمدى القوة الهائلة والتفاني الذي لا يتزعزع داخل المجتمع، فالفعالية بمثابة شهادة على التحولات الرائعة التي يمكننا تحقيقها عند توحيد قوانا لتحقيق هدف مشترك».