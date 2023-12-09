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علوم الدار

تفاهم بين بلدية دبي و«مجموعة دلسكو»

تفاهم بين بلدية دبي و«مجموعة دلسكو»
10 ديسمبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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وقّعت بلدية دبي ومجموعة دلسكو، الرائدة في حلول البيئة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة. وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين، في مجال إدارة النفايات بشكل فعال، بما في ذلك جمعها ونقلها وتحويل 90% منها عن مسار الطمر، حيث يتم تجميع 30 طناً من النفايات يومياً من موقع مؤتمر (COP28)، 35 % منها قابلة لإعادة التدوير و55% منها يتم تحويلها إلى طاقة. كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات، والتحول نحو اقتصاد دائري، وذلك لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة دلسكو في مؤتمر الأطراف «كوب 28» المناخي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، حيث تهدف المدينة إلى عرض التزامها بممارسات إدارة النفايات المستدامة.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة قد ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي ومساهمته في تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات.
وقال: «الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم بناء اقتصاد مستدام يعكس رؤية دولة الإمارات، حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة وروح الابتكار والفعالية لدى القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعّالة. تلك الشراكة ليست مجرد تعاون، بل هي استثمار استراتيجي يدفع تمويل وتنفيذ مشاريع ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة».
 وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: «تمثل الشراكة الاستراتيجية مع بلدية دبي، إنجازاً نوعياً يأتي في إطار التزامنا الدائم بدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050».

بلدية دبي
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